Париж, 19 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Французская армия обучает хищных птиц атаковать дроны, когда они входят в воздушное пространство города, сообщает 19 ноября Reuters.

Publicdomainpictures.net Орлы

Четыре орла будут обучены для борьбы против беспилотных аппаратов. Данная проблема возникла потому, что сегодня любой желающий может купить подобную игрушку и с её помощью проникнуть в закрытые зоны, например на территорию президентского дворца.

«Эти орлы могут обнаружить дроны за несколько тысяч метров, а затем и нейтрализовать их», — сообщил журналистам Жан-Кристоф Циммерман, генерал ВВС Франции.

Тысячелетнее искусство соколиной охоты имеет преимущество перед оружием, сказал генерал, особенно в тех случаях, когда его применение может угрожать безопасности окружающих людей.

Напомним, полеты беспилотных летательных аппаратов недалеко от президентского дворца вызвали переполох в начале 2015 года, после этого был принят специальный закон, обязывающий владельцев дронов сообщить об этом властям. Однако, данный закон не обеспечивает полной безопасности, в том числе от утечки закрытой информации, которая может быть получена с помощью беспилотников.