Калуга, 19 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Порядка 7,2 тысячи человек, проживающих в 89 населенных пунктах Калужской области сегодня, 19 ноября остались без света. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, отключение электроснабжения произошло в Калуге, Дзержинском, Думиничском, Мещовском, Медынском, Бабынинском, Козельском, Сухиничском и Малоярославецком районах.

Pixabay.com Стихия

В регионе обесточены одна высоковольтная линия напряжением 35 кВ, 15 линий напряжением 6−10 кВ и 197 трансформаторных подстанций. По информации энергетиков, неожиданное потепление привело к тому, что ветви деревьев, которые раньше лежали и не перекрывали линии электропередачи, сейчас выпрямляются, сбрасывают с себя лед и касаются проводов, вызывая короткое замыкание.

На ликвидацию происшествия направлено 42 аварийно-восстановительные бригады, в том числе — 184 человека и 44 единиц техники. Также в целях минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Калужской области приведены в режим функционирования «Повышенная готовность», развернут штаб по контролю за обстановкой.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ — 18 часов 19 ноября.