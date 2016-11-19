Киев, 19 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о преступлениях против боевиков «Евромайдана» в январе-феврале 2014 года. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в генеральной прокуратуре Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Сообщается, что допрос Порошенко длился более шести часов. Первоначально планировалось, что допрос Порошенко состоится 29 ноября, но следственное мероприятие было перенесено на вечер 18 ноября.

Дело о преступлениях против боевиков «Евромайдана» было возбуждено после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Пришедшая к власти евромайданная клика заявила, что правоохранительные органы по приказу свергнутого президента Украины Виктора Януковича якобы открыли огонь на поражение по активистам Евромайдана. Дело это расследуется уже почти два года, но все также далеко от завершения, так как правоохранители, на самом деле, не открывали огня по боевикам Евромайдана.

Ещё в 2014 году, сразу после столкновений на майдане было установлено, что стрельбу по боевикам Евромайданан открыли снайперы, которые подчинялись организаторам протеста, то есть тем, кто пришел к власти в результате переворота.

Расследование уголовного дела, свидетелем по которому проходит Порошенко, призвано скрыть эти факты.