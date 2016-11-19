Сана, 19 ноября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Саудовский военнослужащий был уничтожен ракетой, запущенной йеменскими повстанцами в южной провинции Асир, сообщает 19 ноября Reuters.

Department of Defense Саудовский солдат

Нападение произошло за несколько часов до объявленного 48-часового перемирия, которое должно стать начальным этапом в прекращении многолетнего противостояния, приведшего страны к гуманитарной катастрофе.

Хуситы подтвердили факт атаки, которая произошла в ответ на бомбардировку саудовскими самолетами столицы Йемена Саны.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в столкновениях участвуют повстанцы-хуситы, исповедующие ислам шиитского толка, принадлежащие к движению «Ансар Алла» и верные свергнутому президенту Али Абдалле Салеху военные части, а с другой — правительственные войска и ополчение, верное президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Официальные власти поддерживает со своей стороны арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией