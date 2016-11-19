Лима, 19 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Китайские государственные СМИ предостерегли избранного президента США Дональда Трампа от перехода к протекционистской модели экономики, сообщает 19 ноября Reuters.

Mstyslav Chernov Китайские товары

В течении своей избирательной кампании, Трамп призывал пересмотреть некоторые торговые соглашения по свободной торговле, такие как НАФТА, предлагал ввести тарифы на импорт китайской продукции.

Эти опасения стали темой для дискуссий на саммите АТЭС, проходящем в Перу. Речь также зашла о не ратифицированном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое было пролоббированно США для сдерживания роста Китая. Однако, президент США Барак Обама оставил попытки уговорить конгресс ратифицировать данное соглашение, поэтому оно до сих пор находится в подвешенном состоянии.

С другой стороны, председатель КНР Си Цзиньпин имеет свое видение региональной торговой политики, оно заключается в предложении создать зону свободной торговли в Тихоокеанском регионе, Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP). Данное предложение одобрили и подписали уже 11 стран. США в данное объединение не входит.

Китайские СМИ предостерегли Трампа от изоляционизма и протекционизма, предложив совместные партнерские отношения для поддержания статус-кво.

Напомним, в результате президентских выборов США, новым президентом стал республиканец Дональд Трамп, экономическая программа которого заключается в развитии внутреннего рынка и собственного производства. Трамп заявил, что при его президентстве США выйдут из ТТП, а также из договора о свободной торговле НАФТА.