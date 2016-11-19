Москва, 19 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Лиссабон (Португалия) вылетел самолет с запчастями для спецборта Ил-96, на котором летели в Лиму (Перу) журналисты кремлевского пула. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет «Российская газета».

Sergey Korovkin 84 Самолёт Ил-96

Напомним, Ил-96 специального летного отряда «Россия» должен был доставить журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в столице Перу, который уже стартовал. В Лиссабоне (Португалия) самолет приземлился на дозаправку, но взлететь уже не смог из-за поломки двигателя.

Для ремонта необходимы запасные части, которые есть только в России. Самолет с запчастями уже вылетели в Лиссабон.

Представитель управления делами президента России Елена Крылова сообщила, что с учетом времени на перелёт и замену запасных частей, кремлевский пул сможет вылететь в Перу разве что к вечеру. При этом завтра, 20 ноября, саммит уже завершится.