Лиссабон, 19 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС России) Александра Фомина, вопрос о поставках зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию, будет обсуждаться на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на Фомина, который совершил остановку в Лиссабоне (Португалия) по пути на саммит АТЭС в Лиме (Перу).

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Фомин рассказал, что в скором времени состоится заседание российско-турецкой межправительственной комиссии. Он подтвердил, что на заседании будет обсуждаться вопрос о возможных поставках российских комплексов С-400 Турции.

Он уточнило, что заседание пройдет в России.

Стоит отметить, что вопрос о поставках С-400 в Турцию выглядит крайне странным в свете существующего положения дел на Ближнем Востоке. Турция является членом военного блока НАТО и вооружение Анкара закупает в США. Более того, после резкой нормализации российско-турецких отношений летом этого года, Турция вовсе не стала союзницей России. Напротив, противоречия между двумя странами в подходе к ближневосточному урегулированию сохраняются.