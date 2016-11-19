Багдад, 19 ноября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убило семь суннитских бойцов, поддерживающих правительство Ирака и пятерых полицейских в городе к югу от Мосула, последнего крупного города в Ираке, удерживаемого террористами, сообщает 19 ноября Reuters.

James Corbett Террористы

Они были убиты на двух поддельных контрольно-пропускных пунктах, установленных военными в Ширкате, суннитском городке между Мосулом и Багдадом.

«Исламское государство» активизировало свои военные действия после того, как союзники начали освобождение Мосула, крупнейшего города в Ираке, находящегося в руках террористов. Именно здесь был провозглашен халифат в 2014 году.

За последние дни террористы устроили серию громких нападений, таких как атака на суннитскую свадьбу западнее Багдада, где погибло по меньшей мере 12 человек, 17 ноября. Кроме того, были осуществлены нападения на города Фаллуджа и Рутба, также западнее столицы.

Напомним, наступление на Мосул, удерживаемый «Исламским государством», которое осуществляется коалицией во главе с США с 17 октября, на прошлой неделе значительно замедлилось из-за атак террористов-смертников. Войска коалиции смогли взять только восточную часть города, на севере и западе курдские отряды и шиитское ополчение фактически остановили наступление.