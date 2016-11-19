Калуга, 19 ноября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Около 20 сыроваров и представителей сыроваренных производств из Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей собрались сегодня, 19 ноября в Калуге на первый сырный фестиваль под названием «Знай наших».

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Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главный специалист по маркетингу Агентства развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области Ариадна Павликова девиз фестиваля — «Приходи! Пробуй! Покупай!».

В течение двух выходных дней калужане и гости областного центра смогут отведать и приобрести на новом калужском городском рынке понравившиеся им сыры.

По замыслу организаторов из регионального минсельхоза, основная идея фестиваля — познакомить покупателей, представителей торговли и рестораторов с сырами калужского производства и соседних областей.

В дегустации сыров и награждение призеров фестиваля принимает участие владелец частной сыроварни из Швейцарии, потомственный сыровар Кристина Хаутер.

Для участников и гостей фестиваля также организованы: концертная и развлекательная программы, конкурсы, розыгрыши сырных призов и мастер — классы от лучших сыроваров Центрального федерального округа.