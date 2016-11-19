Село Онгудай, Алтай, 19 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай набирает обороты кампания по спасению диких животных, страдающих от высокого снежного покрова, установившегося по причине небывалых для ноября снегопадов, шедших здесь более недели. Например, в Онгудайском районе около сотни охотников приняли участие в собрании, на котором обсуждалось бедственное положение, в которое попали дикие животные.

Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай Алтайские охотники пришли на помощь погибащим от высокого снега косулям

Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай Косули выходят к населенным пунктам

Как сообщили ИА REGNUM в Комитете по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай, охотники приняли решение прекратить добычу косули сибирской и сделать кормовые площадки в местах скопления диких животных. Одно из местных предприятий выделило восемь тюков сена на эти цели. Также корма выделяют местные жители. Подкормка диких животных организована в Онгудайском, Чемальском, Шебалинском районах.

Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай Подкормка диких животных — люди оставляют сено на окраине леса

«Из-за установившегося высокого снежного покрова дикие животные и, в частности, косули, стали все чаще выходить к населенным пунктам, — пишут местные СМИ. — В этой связи они могут стать легкой добычей, однако подавляющее большинство здравомыслящих жителей Горного Алтая решили, что воспользоваться этой ситуацией для отстрела беззащитных животных — как-то не по-человечески».

Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай Все чаще охотники отказываются от полученных ранее разрешений на добычу косуль

Отметим, что сложная ситуация из-за снегопадов сложилась в Республике Алтай еще в начале ноября. Как говорят специалисты Горно-Алтайского гидрометцентра, в Шебалинском, Усть-Канском, Онгудайском и Улаганском районах впервые с 1955 года в первой декаде ноября впервые выпало такое количество снега. Здесь также побиты рекорды по количеству осадков, выпавших за сутки. Сейчас на Алтай на смену снегопаду пришли аномальные морозы.