Калуга, 19 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. К 4 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен судом бывший сотрудник исправительной колонии № 5 УФСИН России по Калужской области. Как сообщила сегодня, 19 ноября, корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Калужской области Виктория Козырева, работник колонии обвинен во взяточничестве, вымогательстве и злоупотреблением должностными полномочиями.

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Следствием и судом установлено, что сотрудник колонии потребовал от заключенного перечислять ему деньги на банковскую карту, а в случае невыполнения этого требования обещал направить заключенного отбывать наказание в другой отряд к лицам отрицательной направленности. В итоге, только за два месяца осужденный перевел сотруднику колонии более 55 тысяч рублей.

На полученную взятку вымогатель приобрел куртку, кроссовки, спортивные штаны, три шапки и мобильный телефон. Кроме того, работник колонии вопреки действующим правилам внутреннего, пронес на территорию учреждения смартфон и передал заключенному.

Осужденный сотрудник колонии также судом лишен права занимать должность представителя власти на 2,5 года.

Напомним, в 2016 году в калужском регионе на 14% зафиксирован рост количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. Более 40% из них составляют факты взяточничества. В прошлом году аппаратами уголовно — исполнительной системы УФСИН по Калужской области была оказана помощь правоохранительным органам в раскрытии 386 преступлений, 189 из которых, относятся к категории тяжких и особо тяжких.