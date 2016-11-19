СМИ: башенный кран упал в Сургуте, машинист погиб
Сургут, Югра, 19 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) произошло обрушение строительного башенного крана. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщат местные СМИ со ссылкой на Следственное управление СК РФ.
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Башенный кран
Сообщается, что башенный кран упал на одном из строящихся объектов. Машинист крана погиб от полученных в результате падения телесных повреждений.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.