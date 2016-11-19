Сургут, Югра, 19 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) произошло обрушение строительного башенного крана. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщат местные СМИ со ссылкой на Следственное управление СК РФ.

Pixabay.com Башенный кран

Сообщается, что башенный кран упал на одном из строящихся объектов. Машинист крана погиб от полученных в результате падения телесных повреждений.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.