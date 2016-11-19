Каракас, 19 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Два племянника первой леди Венесуэлы были признаны виновным в США в попытке осуществить многомиллионную сделку по продаже наркотиков, сообщает 19 ноября Reuters.

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Данное событие вызовет затруднение для Мадуру, в условиях экономического и политического кризиса в Южно-американской стране.

Племянникам первой леди грозит пожизненное заключение, когда приговор вступит в силу.

Флорас де Фрейтас и Кампо Флорес были арестованы на Гаити в ноябре 2015 года и доставлены в США. По мнению прокуратуры они хотели использовать президентский аэропорта в Венесуэле, чтобы переправить 800 килограммов кокаина в США через Гондурас.

Данное дело может негативно сказаться на имидже президента Николаса Мадура, который уже потерял большинство мест в парламенте. Власти Венесуэлы никак не комментируют данное происшествие, а первая леди заявляла еще в прошлом году, что ее племянники похищены Соединенными Штатами.