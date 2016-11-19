Вашингтон, 19 ноября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В США легкомоторный самолет Piper PA перевозивший пациента госпиталя, разбился в штате Невада. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает Fox News.

AirMedical Медицинский самолёт Piper

Сообщается, что на борту самолета находились четыре человека — два члена экипажа, медицинский работник и пациент. Все они погибли.

Самолет рухнул на автомобильную парковку, расположенную рядом с аэродромом, в результате чего произошел взрыв. Несколько автомобилей загорелись.

Причина крушения устанавливается.