Тюменская область, 19 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. По факту гибели на пожаре семи рабочих, и травмировании еще трех в селе Юргинское Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального управления СКР, полковник юстиции Олеся Евсеева.

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Данную информацию подтверждает региональная прокуратура. По поручению прокурора Тюменской области Владимира Владимирова органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель более двух лиц»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 19 ноября в 01:49 по местному времени произошло загорание вагона-бытовки, оборудованной для проживания на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро», в семи километрах от села Юргинское Тюменской области. В результате ЧП, как уточняют пожарные, семь человек погибло, и трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу № 11 села Юргинское. По информации областного департамента здравоохранения, у выживших, помимо отравления, ожоги конечностей.

В 1:57 на место пожара прибыло первое подразделение и был подан первый ствол на тушение, через четыре минуты проведена локализации и в 02:04 пожар был ликвидирован. Площадь составила 32 квадратных метра. На месте работали три единицы основной и специальной техники, восемь человек личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы, с привлечением добровольных пожарных села Юргинское.

Спасатели сообщают, что бытовка вспыхнула моментально, так как изнутри обшита деревом и утепленной минеральной ватой. На ликвидацию пожара ушло семь минут. Предварительная версия причины пожара — замыкание электропроводки, сообщает СКР. Возгорание произошло у входа в вагончик. Рабочие пытались спастись через единственное окно бытовки.

Установлено, что погибшие и пострадавшие — это граждане Таджикистана, которые являлись работниками подрядной организации ООО «Горизонт», имели разрешение на работу и были официально трудоустроены.

Отметим, что в Тюменской области отмечается в последние дни погода с низкими температурами до минус 40 градусов ночами. Пожароопасная обстановка могла быть создана желанием рабочих согреться в лютые морозы. Прокуратура Юргинского района начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на строительном объекте. По итогам проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования.