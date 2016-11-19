Тегеран, 19 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр нефти Ирана Бижан Зангане встретятся в Тегеране, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящим саммитом организации, сообщает 19 ноября SHANA.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Мохаммед Баркиндо

«Консультации по поводу повестки дня министров ОПЕК в Вене запланированные на 30 ноября, в также обзор последних событий на рынке нефти будут основными тема для дискуссий между Зангане и Баркиндо», сообщается агентство.

ОПЕК собирается в конце месяца обсудить план сокращения добычи нефти. Для Ирана страны-члены объединения готовы предоставить существенные поблажки в этом вопросе.

Иран был камнем преткновения в вопросе о сокращении добычи нефти, так как он стремится вернуть свою долю на рынке нефти после послабления санкций со стороны Запада.

Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии, страны имеющей решающий голос в ОПЕК, добыча нефти должна сократиться до 32,5 млн. баррелей в сутки, то есть до минимального уровня, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями в Алжире. Это будет способствовать восстановлению рынка нефти, а также способствовать росту цен на энергоносители.