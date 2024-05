Вашингтон, 19 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Французский модельер Софи Теле, которая одевала первую леди США Мишель Обаму, заявила, что не будет работать с новой первой леди Меланией Трамп. Соответствующее заявление Теле сделал в открытом письме, размещенном сегодня, 19 ноября, в Twitter.

Marc Nozell Супруги Трамп

Телел заявила, что не собирается сотрудничать с Меланией Трамп, так как её муж — избранный президент США Дональд Трамп делал сексистские, ксенофобские и расистские заявления в ходе предвыборной кампании.

«Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми мы руководствуемся в жизни», — заявила Теле и призвала своих коллег последовать её примеру.

«Бренд Sophie Theallet против любых проявлений дискриминации и предубеждений. Будучи иммигрантом в этой стране, я получила возможность осуществить свои мечты. Одевать первую леди Мишель Обаму в течение восьми лет было честью для меня», — пишет модельер.

Мелания Трамп (в девичестве — Кнавс) будет довольно необычной первой леди США. Она родилась в Словении в Социалистической Федеративной Республике Югославия в 1970 году. Мелания была фотомоделью и в мире шоу-бизнеса встретила Дональда Трампа.

Фотографии Мелании печатали на обложках таких изданий, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle и в 2000 году появилась в выпуске издания «Sports Illustrated Swimsuit Issue». Также она снялась в фильме «Образцовый самец» 2001 года.