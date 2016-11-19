Вашингтон, 19 ноября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, который претендовал на номинацию кандидата на пост президента США от Демократической партии, заявил, что готов стать союзником избранного президента республиканца Дональда Трампа и помочь ему в борьбе с корпорациями. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает CNN.

Gage Skidmore Берни Сандерс

«Если господин Трамп решится на противостояние корпорациям, у него появится союзник в моем лице», — сказал Сандерс.

Американские СМИ утверждают, что Сандерс вполне может поддержать Трампа по вопросам здравоохранения и снижения цен на лекарственные препараты.

Напомним, Сандерс боролся за номинацию кандидата на пост президента США от Демократической партии в ходе предвыборной гонки. Сандерса поддерживала демократическая молодежь и левые круги. Хиллари Клинтон пришлось даже скорректировать свою риторику, чтобы успешно противостоять Сандерсу.

В итоге Обама и Клинтон оказали давление на Сандерса и тому пришлось поддержать кандидатуру Клинтон, о чем он потом жалел. Но Клинтон проиграла выборы.