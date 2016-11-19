Нью-Дели, 19 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Трое индийских солдат были убиты, ещё четверо получили ранения в индийском штате Ассам, сообщает 19 ноября Reuters.

TUBS Штат Ассам на карте Индии

Тяжело вооруженные боевики из объединенного фронта освобождения Ассама (ОФОА) совершили нападение на армейский конвой в Восточном Ассаме, в 550 километрах от города Гувахати.

Данная организация ведет борьбу с центральным правительством за независимость еще с 1979 года, в настоящий момент её деятельность осуществляется из Мьянмы, граничащей с штатом Ассам.

Один из командующих индийской армии, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что вести боевые действия с повстанцами в данной местности не очень удобно: «Район густо засажен деревьями, что дает боевикам преимущество».

Напомним, движение за освобождение Ассама набрало силу еще в 70-х годах. Требования повстанцев разнятся от автономии до полной независимости региона. Наиболее радикальную позицию занимает организация Объединенный фронт освобождения Ассана, по их представлениям штат Ассам должен добиться независимости от Индии и восстановить порядки времен царства Ахом. Конфликт обостряется наличием в регионе крупных запасов нефти.