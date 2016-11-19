Лондон, 19 ноября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение аннулировать билеты граждан России, которые намеревались посетить игру английской команды с украинским клубом «Заря» в Одессе 8 декабря. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает телеканал RT.

JustinForce Посещение запрещено

Сообщается, что всем болельщикам «Манчестер Юнайтед», которые имеют российские паспорта, пришли смс-уведомления от клуба, что их билеты на матч Лиги Европы в Одессе аннулированы.

В качестве причины такого решение руководство «Манчестер Юнайтед» называет непростую «текущую политическую ситуацию» и «возможные проблемы с безопасностью».

«Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру», — сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Уточняется, что все билеты на матч, приобретенные российскими гражданами будут аннулированы, а деньги возвращены на счета.