Канберра, 19 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Американские официальные представители прибыли в Австралию, чтобы приступить к оценке лиц, нуждающихся в предоставлении убежища, сообщает 19 ноября Reuters.

Takver Митинг в защиту прав беженцев в Австралии

На прошлой неделе Австралия объявила, что достигла соглашение по которому США будут принимать 1200 беженцев, однако избрание президентом Дональда Трампа вносит неопределенность в это соглашение.

Трамп начал свою президентскую кампанию с выступлений за полный запрет на въезд мусульманам в США, но позднее его позиция была скорректирована таким образом, что запрет должен распространяться только на те страны, которые себя «скомпрометировали терроризмом».

Многие люди, находящиеся в лагерях в Австралии, являются беженцами из таких стран как Ирак, Сирия, Афганистан и Пакистан, которые вполне могут подпасть под определение Трампа, поэтому соглашение между Австралией и США пока находится в стадии неопределенности.

Вряд ли возможно переселение беженцев в США до инаугурации Трампа, и он полностью будет определяться американской стороной, заявил премьер-министр Австралии, Малкольм Тернбулл.

Напомним, согласно законодательству Австралии, границы государства закрыты для беженцев, пытающихся проникнуть в страну на лодках. Нелегальные мигранты задерживаются и отправляются в лагеря на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее и в островном государстве Науру. Такая политика вызывает обеспокоенность у некоторых государств, в частности США, которые и предложили принимать беженцев на своей территории.