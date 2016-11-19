Вашингтон, 19 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг отправился в Лиму, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Об этом Цукерберг написал сегодня, 19 ноября, на своей странице в Facebook.

Alessio Jacona Марк Цукерберг

Цукерберг написал, что направляется в Лиму для обсуждения того, как обеспечить связь президентов и премьер-министров из более чем 20 стран, принимающих участие в саммите АТЭС, с миром.

«Я обозначу свои основные тезисы завтра в 09.00 по восточному времени (18.00 мск). Жду встречи с людьми из нашего сообщества!», — пишет Цукерберг.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) — это межгосударственный форум, основанный в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в столице Австралии — Канберре. Инициатором создания форума выступила Австралия.