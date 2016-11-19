Пененжно, Польша, 19 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Волонтёры польского содружества «Курск» восстановили красные звёзды на надгробиях советских воинов, похороненных на кладбище в городе Пененжно Варминьско-Мазурского воеводства (20 км от границы с Калининградской областью).

Звёзды были вырваны польскими вандалами в 90-х годах

Кладбище в Пененжно состоит из 25-ти могил, где покоятся 199 советских солдат, из которых известны только 16 человек.

«Около полугода назад я заметил, что из надгробий выступают ржавые остатки винтов. Я понял, что когда-то винты эти держали звёзды. Стало очевидно, что кладбище было осквернено», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц.

Руководитель волонтёров проинформировал об этом местную полицию, и вопросом занялся, по словам Тыца, «энергичный прапорщик»."Он было установлено, что звёзды были сорваны неизвестными в начале 90-х годов прошлого века. Полиция, к сожалению, не смогла возбудить уголовного дела в связи с истечением срока давности содеянного», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM.

Далее «Курск» обратился к Варминьско-Мазурскому воеводе и в Совет по защите борьбы и мученичества с просьбой разрешить ремонт кладбища за счёт содружества. «Вышеуказанные учреждения приняли наш проект, при условии, что звёзды не будут сделаны из металла, чтобы исключить возможность преступных посягательств со стороны сборщиков цветмета», — уточнил Тыц.

За три дня волонтёры выравнивали бордюры, вымыли могилы и смонтировали новые керамические звёзды, которые, как отметил Тыц, «прекрасно смотрятся на чистых надгробиях».

Кладбище советских солдат в Пененжно. По лампадкам видно, как рядовые поляки чтут память своих спасителей

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что город Пененжно является символическим местом начала войны с памятниками красноармейцев, учинённой польской властью.

Именно здесь в 2015 году был снесён монумент Дважды Герою Советского Союза, командующему 3-м Белорусским фронтом Ивану Черняховскому. Похороненные здесь солдаты брали немецкий город Мельзак (ныне — Пененжно), в котором засели отборные фашистские войска, в том числе из дивизии СС «Великая Германия».