Алеппо, Сирия, 19 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Восточном Алеппо в районе Хайдария боевики открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на демонстрацию. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Freedom House Террорист

Сообщается, что 17 ноября более 200 мирных жителей из восточного района Алеппо Сахур вышли на митинг протеста и попытались прорваться на территорию, контролируемую правительственными войсками.

Когда протестующие следовали по району Хайдария боевики открыли по ним огонь без предупреждения. На месте погибли 17 человек, в том числе два подростка 13 и 15 лет, ранено более 40 человек.

После расстрела демонстрантов, боевики задержали, а затем расстреляли десяток мужчин, которых боевики посчитали причастными к организации демонстрации.

Боевики продолжают удерживать большинство мирных жителей Восточного Алеппо в качестве заложников. Это осложняет ведение боевых действий и полное освобождение города от террористов.