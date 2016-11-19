Тюмень, 19 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Тюменской области на стройке птицефабрики ООО «Абсолют Агро» найдено тело седьмого рабочего. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

72.mchs.gov.ru На месте пожара

Напомним, 19 ноября в 01:49 по местному времени произошло загорание вагона-бытовки, оборудованной для проживания на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро», в семи километрах от села Юргинское Тюменской области. В результате пожара, как уточняют пожарные, семь человек погибло, а трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу № 11 села Юргинское.

В 1:57 минут на место пожара прибыло первое подразделение и был подан первый ствол на тушение, через четыре минуты проведена локализации и в 02:04 пожар был ликвидирован. Площадь составила 32 квадратных метра. На месте работали три единицы основной и специальной техники, восемь человек личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы, с привлечением добровольных пожарных села Юргинское.

Спасатели сообщают, что бытовка вспыхнула моментально, так как изнутри обшита деревом и утепленной минеральной ватой. На ликвидацию пожара ушло семь минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана.