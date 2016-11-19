Куала-Лумпур, 19 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Многотысячные марши протеста прокатились по столице Малайзии Куала-Лумпуру с требованием отставки премьер-министра Наджиб Тун Разака, замешанного в растрате огромных сумм, исчисляемых многими миллиардами долларов, сообщает 19 ноября Reuters.

Kremlin.ru Наджиб Тун Разак

Одетые в желтые рубашки, протестующие собрались в самом сердце Куала-Лумпура, несмотря на строгие меры безопасности.

Настроение среди собравшихся было праздничным. Демонстранты, вооруженные барабанами и вувузелами, под песнопения начали призывать к очищению Малайзии от коррупции.

По мнению экспертов, демонстрации едва ли смогут пошатнуть власть Разака, который с одной стороны отвергает обвинения в свой адрес, а с другой, пережив кризис, укрепляет власть расправляясь с оппозицией, СМИ и политическими активистами.

Организатор сегодняшнего митинга, был арестован 18 ноября, вместе с другими оппозиционерами, поддерживающими демонстрацию, кроме того были арестованы оппозиционные лидеры и активисты из числа студентов.

По мнению полиции, митинг незаконен.

«Мы здесь не для того, чтобы развалить страну. Мы любим ее. Мы здесь не для того, чтобы снести правительство, мы здесь для того, чтобы его укрепить», — заявил Шахрул Аман Шаари, заместитель арестованного организатора митинга.

«Наша страна управляется клоунами и проходимцами. Поэтому я здесь, чтобы выразить протест против нашего премьер-министра», — сказала известный художник Фахми Реза.

В свою очередь премьер-министр утверждает, что протестующих использует в своих целях оппозиция.

«Их движение обманчиво. Очевидно, что эти уличные протесты на самом деле поддерживаются различными НКО, чтобы свергнуть законное демократическое правительство», — заявил Разак, находящийся в Перу на саммите АТЭС.

В подтверждении слов премьер-министра, ещё 5 ноября состоялся митинг т.н. красных рубашек. Являясь сторонниками действующего правительства они высказывались против вмешательства во внутренние дела страны НКО, в частности фонда Сороса.