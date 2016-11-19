Лима, 19 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Хуссейн Обама прибыл в Лиму (Перу), где он примет участие в работе саммита АТЭС, который пройдет 19−20 ноября. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает Reuters.

Whitehouse.gov Барак Обама

Саммит АТЭС в Лиме — это последнее международное мероприятие, в котором Обама примет участие в качестве президента США. Полномочия Обамы истекают 20 января, когда состоится инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

В столице Перу Обама планирует обсудить важнейшие мировые проблемы и встретится с некоторыми своими коллегами.

В первый день саммита запланировано пленарное заседание и официальный прием от имени президента Перу Педро Пабло Кучински. Президент Российской Федерации Владимир Путин в первый день саммита АТЭС в Перу проведет пять двусторонних встреч со своими коллегами из Японии, Китая, Перу, Филиппин и Вьетнама. Возможно, Путин встретится и с Обамой.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) — это межгосударственный форум, основанный в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в столице Австралии — Канберре. Инициатором создания форума выступила Австралия.

АТЭС призвано содействовать экономическому росту сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.