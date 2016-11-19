Якутск, 19 ноября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра внутренних дел по Якутии Якова Стахова, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики, уголовное дело прекращено по амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Picserver.org Коррупция

«От наказания освобождаются лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, имеющие государственные награды и достигшие возраста 55 лет», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Ходатайство с просьбой отпустить его по амнистии подал в следственные органы сам Яков Стахов.

По версии следствия, в 2007 году, будучи главой МВД республики, он из корыстной заинтересованности не поставил на баланс ведомства автомобиль Mercedes-Benz 400 SEL. Машину Стахов дёшево продал родственнику и использовал в личных целях во время командировок в Москву. Когда пропажа автомобиля раскрылось, глава МВД Якутии, не покупая билета, улетел в столицу, и скрылся от органов следствия.

Четыре с половиной года Стахов находился международном розыске, а в октябре 2016 года его обнаружили в Якутске и водворили в СИЗО. Там он пробыл всего 9 дней, а затем был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение аргументировали тем, что экс-глава МВД сам явился в органы следствия и признал вину.

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Закрыли дело, как объяснили в следственном комитете, потому, что на основании Указа Президента РФ от 05.10.2015 № 499, должность министра внутренних дел по Якутии не относится к государственной должности субъекта Российской Федерации. «В этой связи инкриминируемое Стахову деяние переквалифицировано на ч. 1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации», — пояснили в следственном комитете.

Там также отметили, что виновность Стахова подтверждена, автомобиль изъят и возвращён законному владельцу. Рассмотрев ходатайство, следователь принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Жителей республики такое решение возмутило. «Вот такая власть у нас что тут говорить», «Система прогнила насквозь», «Попадись неугодный власти осудили бы по всей строгости закона, а тут амнистия», — высказывают свои мнения якутяне в соцсетях.

«Этот человек много лет был в международном розыске. Месяц назад якобы пришел с повинной. и дело прекратили. В Якутии и России сажают только несогласных, неудобных людей, а чиновников, министров, депутатов — в большинстве случаев — нет», — комментирует решение следствия член общественной палаты Якутска Александр Захаров — ЯКНК. По его словам, в Якутии уже было много подобных прецедентов. Так, обвинявшегося в растрате экс-министра республики по молодёжной политике Алексея Еремеева, приговорённого к 6,5 годам лишения свободы за ущерб бюджету в 220 млн рублей, реабилитировали, и теперь он возглавляет комитет в Госсобрании Якутии. В отношении экс-министр здравоохранения республики Вячеслава Александрова уголовное дело тоже закрыли — а он обвинялся в злоупотребления должностными полномочиями и многомиллионных хищениях.

«Судебная власть у нас 100% коррумпирована. Республика маленькая, все родственники и земляки», — подытожил Александр Захаров-ЯКНК.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально Яков Стахов обвинялся в превышении должностных полномочий. Он покинул Якутск в тот день, когда мерой пречения ему избрали арест — 16 марта 2012 года. Стахов не был зарегистрирован пассажиром самолёта, направлявшегося в столицу, а сел в него прямо со взлётной полосы.

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