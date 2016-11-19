Гей-парад в Новосибирске не состоится
Новосибирск, 19 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Власти Новосибирска заявили, что гей-парада в сибирском городе-миллионнике не будет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, проведение шествия по заявленному организаторами маршруту нарушает федеральные и местные нормативные акты.
Заявку о проведении в Новосибирске шествия «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и гендерных меньшинств России» комитет мэрии по взаимодействию с административными органами принял 16 ноября. Накануне стало известно, что в проведении мероприятия заявителям было отказано.
«Отказ обусловлен необходимостью соблюдения положений статьи 1.2 Закона Новосибирской области
Читайте также: В Красноярске гей-парада не будет
Читайте также: В мэрии Абакана опровергли информацию о разрешении гей-парада
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, шествие в Новосибирске с заявленным количеством участников до 300 человек и длительностью в два часа было запланировано на 29 ноября. Организаторы мероприятия — москвичи Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова. Предполагалось, что участники гей-парада пройдут по улице Крылова — от Советской до Ипподромской.
Добавим, десятки российских городов уже отказали представителям ЛГБТ-сообщества в проведении подобных мероприятий, в том числе сибирские Томск, Красноярск, Абакан, Улан-Удэ.