Новосибирск, 19 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Власти Новосибирска заявили, что гей-парада в сибирском городе-миллионнике не будет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, проведение шествия по заявленному организаторами маршруту нарушает федеральные и местные нормативные акты.

Various Парад не состоится

Заявку о проведении в Новосибирске шествия «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и гендерных меньшинств России» комитет мэрии по взаимодействию с административными органами принял 16 ноября. Накануне стало известно, что в проведении мероприятия заявителям было отказано.

«Отказ обусловлен необходимостью соблюдения положений статьи 1.2 Закона Новосибирской области от 10.12.2004 №238 «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий», согласно которым запрещено проведение публичных мероприятий у зданий и объектов, занимаемых организациями культуры, физкультурно-оздоровительными и спортивными организациями, детскими учреждениями и образовательными организациями», — говорится в сообщении мэрии. Также городские власти сослались на положения Федерального закона от «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, шествие в Новосибирске с заявленным количеством участников до 300 человек и длительностью в два часа было запланировано на 29 ноября. Организаторы мероприятия — москвичи Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова. Предполагалось, что участники гей-парада пройдут по улице Крылова — от Советской до Ипподромской.

Добавим, десятки российских городов уже отказали представителям ЛГБТ-сообщества в проведении подобных мероприятий, в том числе сибирские Томск, Красноярск, Абакан, Улан-Удэ.