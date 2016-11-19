Москва, 19 ноября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. На юге Москвы задержан гражданин Украины, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автофурой, разбил шесть автомобилей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.

Konstantinos Stampoulis ДТП

Сообщается, что в ночь на 19 ноября грузовой фургон на Варшавском шоссе разбил шесть автомобилей и скрылся. Фура была найдена сотрудниками ГИБДД на Нагатинской улице, затем был задержан сам водитель большегруза.

Оказалось, что это гражданин Украины, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Украинец направлен на медицинское освидетельствование. После этого будет составлен протокол об административном нарушении.