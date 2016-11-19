Тюменская область, 19 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Шесть человек погибло ночью 19 ноября в огне на строительной площадке птицефабрики в Тюменской области. Еще трое получили отравление угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной службы МЧС.

72.mchs.gov.ru На месте пожара

В 01:49 по местному времени, произошло возгорание вагона-бытовки, оборудованной для проживания на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро» в семи километрах от села Юргинское Тюменской области. В результате пожара шесть человек погибло, трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу № 11 села Юргинское.

В 1 час 57 минут на место пожара прибыло первое подразделение и был подан первый ствол на тушение, через четыре минуты проведена локализации и в 2 часа 4 минуты пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. На месте пожара работали три единицы основной и специальной техники, восемь человек личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы, с привлечением добровольных пожарных села Юргинское.

Спасатели сообщают, что бытовка вспыхнула моментально, так как изнутри обшита деревом и утепленной минеральной ватой. На ликвидацию пожара ушло семь минут.

Источник в МЧС пояснил Life.ru, что погибшие и пострадавшие — граждане Таджикистана.