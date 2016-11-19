Курган, 19 ноября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Под Курганом задержан подозреваемый в тройном убийстве семьи крупного чиновника в коттеджном поселке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Victor Задержание

Напомним, расстрелянная семья начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Курганской области Олега Евсеева была обнаружена 16 ноября в своем частном доме коттеджного поселка «Европейский» в деревне Лукино Кетовского района. Вместе с главой семейства погибли его супруга-переводчик и дочь-студентка.

На месте преступления продолжает работу следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«В результате тесного взаимодействия следователей СК и оперативных сотрудников уголовного розыска УМВД России по Курганской области, а также тщательной, непрекращающейся работы следственно-оперативной группы данное преступление раскрыто. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать. В ходе допроса мужчина полностью признался в содеянном», — сообщает пресс-служба СКР.

Ранее по теме: Убийство семьи крупного чиновника в Зауралье — подробности