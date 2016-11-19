Лиссабон, 19 ноября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Журналисты кремлевского пула и члены российской делегации, направлявшиеся на саммит АТЭС в Перу, застряли в Лиссабоне из-за поломки самолета Ил-96−300с, который должен был доставить их в Лиму. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает телеканал RT.

Shawn Roberts Самолёт Ил-96

Сообщается, что самолет Ил-96, на борту которого находились российские журналисты и члены делегации, приземлился в Лиссабоне для дозаправки, чтобы затем отправиться в Перу, где проходит саммит АТЭС.

Ранее этот же самолет в воздушном пространстве Швейцарии сопровождался истребителем F-16 швейцарских ВВС.

После того, как самолет был дозаправлен в Лиссабоне, он не смог взлететь из-за поломки двигателя. Поломку быстро установили, но теперь придется ждать запасную деталь, которую должны привезти из Москвы к 18:00 мск.