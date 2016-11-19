СМИ: Порошенко не приглашали на инаугурацию Трампа
Киев, 19 ноября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2017 года. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщают украинские СМИ.
Как заявил посол Украины в США Валерий Чалый, обычно лидеры других стран не приглашаются на церемонию инаугурации избранного президента.
При этом Чалый подчеркнул, что украинское посольство собирается организовать официальный визит Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года. «Будем пытаться провести визит как можно быстрее, если получится в феврале, то это будет для нас также большой победой», — подчеркнул Чалый.
Ранее стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Порошенко. Было условлено о проведении двусторонней встречи, но, когда именно — не уточнялось.
Во время президентской гонки в США все украинское руководство было на стороне проигравшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ряд украинских политиков даже позволили себе нелицеприятные и оскорбительные высказывания в адрес Трампа в социальных сетях и медиа. После победы Трампа им пришлось быстро стереть свои записи.