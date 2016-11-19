Киев, 19 ноября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2017 года. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщают украинские СМИ.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

Как заявил посол Украины в США Валерий Чалый, обычно лидеры других стран не приглашаются на церемонию инаугурации избранного президента.

При этом Чалый подчеркнул, что украинское посольство собирается организовать официальный визит Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года. «Будем пытаться провести визит как можно быстрее, если получится в феврале, то это будет для нас также большой победой», — подчеркнул Чалый.

Ранее стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Порошенко. Было условлено о проведении двусторонней встречи, но, когда именно — не уточнялось.

Во время президентской гонки в США все украинское руководство было на стороне проигравшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ряд украинских политиков даже позволили себе нелицеприятные и оскорбительные высказывания в адрес Трампа в социальных сетях и медиа. После победы Трампа им пришлось быстро стереть свои записи.