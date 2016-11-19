Джон Кирби: «Заявления России не заслуживают ответа»
Вашингтон, 19 ноября, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби не смог дать содержательного комментария в ответ на опровержение Министерства обороны РФ якобы произведенных ВКС России бомбардировок пяти больниц и мобильного госпиталя в Алеппо, сообщает The Washington Examiner 19 ноября.
Отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга, представитель Госдепа сказал, что заявления Минобороны России «даже не заслуживают моего ответа».
«Это не Джон Кирби говорит об атаках на больницы. Об этом говорят уважаемые гуманитарные организации», — пояснил Кирби.
Однако предоставить названия «уважаемых организаций» или другие доказательства Кирби отказался.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Министерство обороны РФ опровергло обвинения Госдепа США о якобы произведенных ВКС России бомбардировках медицинских учреждений в Сирии. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, упомянутые «разрушенные госпитали и мобильные клиники» в Алеппо существуют «только в воображении представителя Госдепа США Джона Кирби», и это «уже всем очевидно».