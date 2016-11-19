Вашингтон, 19 ноября, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, отвечая на вопрос журналистов о возможном помиловании Эдварда Сноудена, заявил, что «не имеет права» это сделать, сообщает The Independent 19 ноября.

Freedom of the Press Foundation Эдвард Сноуден

По словам уходящего американского президента, он не может этого сделать по простой причине — Сноуден, скрывающийся от американских правоохранителей в России, не предстал перед американским судом.

Тем не менее, Обама отметил, что «господин Сноуден поднял важные вопросы».

«Однако то, как он это сделал, идет в разрез с практикой и процедурами, принятыми в разведывательном сообществе», — заключил Барак Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов о масштабах слежки, которую ведет АНБ за простыми гражданами и даже лидерами иностранных государств. Публикация этих материалов вызвала международный скандал. Сноуден был обвинен властями США в государственной измене и был вынужден эмигрировать из страны. В настоящее время бывший агент АНБ получил политическое убежище в России.

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Тем временем, из США уже сообщали о «последователях Сноудена» — так, в конце октября 51-летний Гарольд Томас Мартин III, работавший по подряду компании Booz Allen Hamilton с АНБ, в течение 20 лет похищал секретную информацию ведомства, в том числе данные о шпионской сети, имена и контакты сотрудников разведки в США и за рубежом.