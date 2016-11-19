Барак Обама отказался помиловать Эдварда Сноудена
Вашингтон, 19 ноября, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, отвечая на вопрос журналистов о возможном помиловании Эдварда Сноудена, заявил, что «не имеет права» это сделать, сообщает The Independent 19 ноября.
По словам уходящего американского президента, он не может этого сделать по простой причине — Сноуден, скрывающийся от американских правоохранителей в России, не предстал перед американским судом.
Тем не менее, Обама отметил, что «господин Сноуден поднял важные вопросы».
«Однако то, как он это сделал, идет в разрез с практикой и процедурами, принятыми в разведывательном сообществе», — заключил Барак Обама.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов о масштабах слежки, которую ведет АНБ за простыми гражданами и даже лидерами иностранных государств. Публикация этих материалов вызвала международный скандал. Сноуден был обвинен властями США в государственной измене и был вынужден эмигрировать из страны. В настоящее время бывший агент АНБ получил политическое убежище в России.
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Тем временем, из США уже сообщали о «последователях Сноудена» — так, в конце октября 51-летний Гарольд Томас Мартин III, работавший по подряду компании Booz Allen Hamilton с АНБ, в течение 20 лет похищал секретную информацию ведомства, в том числе данные о шпионской сети, имена и контакты сотрудников разведки в США и за рубежом.