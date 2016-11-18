Женева, Швейцария, 19 ноября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила чрезвычайную ситуацию, введенную в феврале в связи с распространением на планете вируса Зика, передает Associated Press 19 ноября.

Starless Строение оболочки вириона вируса Зика

«Вирус Зика и связанные с ними последствия остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения… но больше не представляют собой чрезвычайной ситуации», — говорится в сегодняшнем заявлении ВОЗ.

По информации ВОЗ, для окончательной победы над вирусом Зика «нужно многое сделать», в том числе разработать вакцину и продолжить развивать комплекс профилактических мер в опасных районах мира. Однако действия, уже предпринятые международными организациями и правительствами разных стран, привели к значительному снижению числа инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года были зафиксированы первые случаи заражения в США, после чего правительство США приняло ряд экстренных мер по борьбе с комарами-переносчиками опасного заболевания. В конце сентября Конгресс США одобрил законопроект, подразумевающий выделение правительством $1,1 млрд на «окончательное решение проблемы» с комарами, переносящими вирус Зика. По-видимому, предпринятые меры оказались успешны.

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Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. С 1947 года, когда был открыт вирус, до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии, однако с конца 2015 года началось «шквальное» распространение вируса, в основном в Южной Америке.