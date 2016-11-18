Вашингтон, 19 ноября, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп согласился на оплату $25 млн для урегулирования судебных исков о мошенничестве, связанном с «Университетом Трампа», передает Reuters 19 ноября.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Как сообщают журналисты, судебный процесс по делу длился с 2013 года, государственные обвинители инкриминировали Трампу мошенничество с использованием «фальшивого» Университета, жертвами которого стали «тысячи простых американцев».

«Сегодняшнее мировое соглашение на $25 млн является ошеломляющим изменением позиции Дональда Трампа и крупной победой для более чем 6000 жертв его мошеннического университета», — заявил генеральный прокурор Эрик Шнейдерман, выступавший обвинителем на процессе.

Представители Трампа, в свою очередь, заявили, что оплата $25 млн для урегулирования судебных исков «не является признанием вины».

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября кандидат от республиканской партии Дональд Трамп был избран 45-м президентом США. В ходе всей избирательной кампании оппоненты Трампа «припоминали» все его реальные и вымышленные грехи и правонарушения, однако теперь, когда Трамп обрел абсолютно новый статус, самое время «начать с чистого листа».