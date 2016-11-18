Лима, 19 ноября, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил журналистам в Перу, что по пути на саммит АТЭС, по примеру японского премьер-министра Синдзо Абэ, хотел встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, но «безуспешно», передает ABC News 19 ноября.

Department of Defense Малкольм Тернбулл

«Нам не удалось запланировать встречу ни на пути в [Лиму, на саммит АТЭС — прим. ИА REGNUM ], ни на на обратном пути», — сообщил Тернбулл.

По его словам, он не смог позволить себе отсутствие в Австралии «более чем на одни сутки» из-за предстоящих прений в парламенте.

Тем не менее, на самом форуме стран тихоокеанского региона премьер-министр Австралии намерен выразить поддержку идее Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР). Планы нового президента США о выходе из соглашения о свободной торговле Малкольм Тернбулл комментировать не стал.

«Я оставлю это господину Трампу. Он является президентом, чтобы отстаивать интересы Соединенных Штатов, а я работаю премьер-министром, чтобы следить за интересами Австралии», — считает Тернбулл.

Как передавало ИА REGNUM, вчера в Лиме начал работу саммит стран АТЭС, на котором проходят переговоры лидеров и представителей 21 страны Тихоокеанского региона. Главным вопросом переговоров является судьба Соглашения ТРР, о выходе из которого уже было заявлено новым президентом США Дональдом Трампом, а также «альтернативные предложения» о зоне свободной торговли в регионе — в том числе, предложенное китайским лидером Си Цзиньпинем Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.