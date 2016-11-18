Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин вечером 18 ноября закончил ничьей шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Pixabay.com Шахматы

55-й матч за звание сильнейшего продолжается в Нью-Йорке. Ничьей завершились пока все партии. Шестая игра закончилась после 32-го хода, от начала прошло менее двух часов.

Счет между гроссмейстерами вновь ровный — 3:3. Спустя два дня Карякин и Карлсен встретятся на седьмой партии, российский гроссмейстер снова будет играть белыми фигурами.

Всего в матче будет сыграно 12 партий, если соревнованиезакончится ничьей, 30 ноября состоится тай-брейк. Для победы нужно набрать 6,5очков.