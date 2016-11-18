Лима, 19 ноября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, на саммите АТЭС могут состояться «исторические» переговоры президента Филиппин Родриго Дутерте с президентом Россиий Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпинем, передает Inquirer.

President.gov.ph Родриго Дутерте

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, встреча с лидерами России и КНР планируется на субботу. Китайская сторона уже подтвердила участие в переговорах, МИД Филиппин также надеется на согласие со стороны России.

Отдельно подчеркивается, что переговоров Дутерте с уходящим президентом США Бараком Обамой, который также участвует в саммите в Перу, «не планировалось». Тем не менее, сам Перфекто Ясай уже провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

Как передавало ИА REGNUM, президент Родриго Дутерте, известный на весь мир благодаря жестокой войне с наркотиками на Филиппинах, которая унесла жизни нескольких тысяч наркоманов и наркоторговцев, а также из-за своих резких заявлений в адрес США, никогда не скрывал своего отношения к президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме.

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Дутерте уже называл Обаму «сыном шлюхи» и несколько раз посылал его «к черту». В конце октября Дутерте торжественно пообещал «Богу и филиппинскому народу» больше не материться, но не выдержал — из-за решения Госдепа США об отмене поставки 26 тыс. штурмовых винтовок на Филиппины.

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Однако к новому президенту США Дональду Трампу, избранному на пост главы государства 8 ноября, Дутерте относится гораздо лучше — 9 ноября президент Филиппин поздравил нового американского лидера, и сообщил, что с ним он «готов сотрудничать».