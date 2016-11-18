Лондон, 19 ноября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. «Ракета RS-28 Sarmat имеет максимальную скорость полета 4,3 мили в секунду. Разрабатывалась она специально для того, чтобы за счет сверхвысокой скорости перехитрить системы ПВО, — пишет The Daily Mail. — Владимир Путин запустил ядерную ракету, которая может достичь территории Великобритании всего через 13 минут после пуска. Гиперзвуковая скорость полета дает возможность ракете быть практически невидимой для систем ПРО США, размещаемых в Европе».

Mil.ru Пуск ракеты

«Снимки, которые Россия выложила в сеть, просто пугают. «Сармат» несет до 16 разделяющихся боеголовок, суммарный заряд которых составляет 40 мегатонн — в 2000 мощнее той бомбы, что была сброшена в 1945 году на Хиросиму, — сообщает корреспондент Либби Палмер. — Президент России планирует заменить стоящие на вооружении старые SS-18 Satan на гиперзвуковые «Сарматы» уже в 2018 году. К этому решению Владимир Путин пришел на фоне череды недавних разногласий с Западом».

«Гиперзвуковая ракета русских — быстрая смерть, — оповещает своих читателей таблоид The Sun. — Для того, чтобы достичь Великобритании такой ракете потребуется всего 23 минуты».

Для полноты впечатления издание сопровождает свой текст картой с нанесенным на нее кратчайшим (то есть по прямой) маршрутом Москва — Лондон (1551 миля) и фотографией Владимира Путина в бушлате и головном уборе морского офицера.

«Путин вложил миллиарды в разработку гиперзвуковой ракеты и добился успеха, — резюмирует издание. — Но на данный момент ракет дальнего действия, способных двигаться с такой скоростью на вооружении у России нет».

Сложно сказать, на что намекают газетчики последней фразой — то ли на то, что надо поспешить с разработкой своих «гиперзвуков», то ли на то, что еще не поздно уговорить Россию отказаться от доводки до боевых кондиций «быстрой смерти».

Высказывания The Daily Express по этой же теме более короткие, более конкретные и более жесткие.

«Россия показала смертельную ракету, способную пробивать брешь системы ПРО НАТО. Путь от Калининграда до Лондона у этой ракеты займет всего несколько минут. Разработчик оружия «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение России» заявляет, что бомба Хиросимы по сравнению с их детищем покажется просто детской игрушкой».

Новость издание сопроводжает двумя фотографиями. На одной — президент России сердито стучащий кулаком по столу, на другой несколько растерянная премьер-министр Великобритании. Фото, по всей видимости, должны просигналить Терезе Мэй: есть еще время подумать, как разговаривать с Россией и Путиным.