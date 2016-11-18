Вашингтон, 19 ноября, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с главой США Дональдом Трампом после его инаугурации — уже в феврале 2017 года. Организацию визита Порошенко в США уже взял на себя посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает «Укринформ».

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

По словам Чалого, на инаугурацию не приглашают глав государств, обычно на церемонии присутствуют послы. Что касается встречи Порошенко с Трампом, ее организацию дипломат назвал «амбициозной задачей».

«Я могу сказать следующее: буду пытаться организовать визит как можно быстрее, если это удастся в феврале, это будет для нас также большой победой», — сказал Чалый, добавив, что после инаугурации к Трампу будет «довольно сложно» попасть.

15 ноября администрация Порошенко заявила о состоявшемся между ним и избранным президентом США телефонном разговоре. Отдельный пресс-релиз о переговорах Трампа с Порошенко переходная американская администрация публиковать не стала. Причём сообщение об аналогичных переговорах с президентом России Владимиром Путиным было опубликовано.