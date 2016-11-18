Порт-о-Пренс, 19 ноября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Долгожданные президентские выборы состоятся в Гаити 20 ноября. Как заявил временно исполняющий обязанности президента страны Жоселерм Привер, на выборах должна «преобладать прозрачность, чтобы победили те, которых выберет народ». Он уверен, что политическая стабильность в Гаити поможет обуздать чрезмерную миграцию. А гаитяне должны привыкнуть решать свои собственные проблемы сами, комментирует Prensa Latina.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

С официальным заявлением накануне выборов выступило и посольство США в этой стране. В нем, в частности, говорится, что запугивание избирателей и насилие являются неприемлемыми и оказывают негативное воздействие на участие граждан в выборах, сообщает Caribbean News Now.

Отметим, что внутриполитический кризис в Гаити, где до сих пор главой страны является временно исполняющий обязанности президента Жоселерм Привер, усугубился громкими коррупционными разоблачениями ведущих политиков. Полгода назад гаитянская Независимая избирательная комиссия по оценке и проверке выборов рекомендовала признать недействительными результаты президентских выборов 25 октября 2015 и провести другие. В частности, комиссия выявила многочисленные факты нарушений. включая «голосование» умерших людей, мошенничество и подделку официальных документов. В результате, итоги выборов — 2015 были отменены. Глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер был избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны» в феврале 2016 года.

Новая дата президентских выборов неоднократно переносилась. В том числе, по причине последствий урагана «Мэтью». 20 ноября. наконец-то, должно стать днем, когда гаитяне выберут себе президента.