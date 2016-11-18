Кито, 19 ноября, 2016, 00:12 — ИА Регнум. В Эквадоре с официальным визитом находится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Уже в первый день визита стороны договорились о всестороннем стратегическом партнерстве. « Этим новым шагом азиатский гигант и южноамериканская страна еще более углубят связи сотрудничества, начатые с 1980 года, и укрепленные в последние девять лет, с начала президентства Рафаэля Корреа», сообщает Prensa Latina. Напомним, что несколько лет назад Эквадор и Китай приняли решение о стратегическом партнерстве, дополнив его на сей раз понятием «всестороннее». Это предполагает, что двусторонние связи будут включать не только политические и экономические отношения, но и расширится сотрудничество в научно-технической и культурной сфере, в области образования. В рамках всестороннего партнерства два Министерства иностранных дел будут поддерживать стабильную прямую связь и координацию в целях укрепления взаимного политического доверия в аспектах двусторонних отношений и по другим многосторонним вопросам, представляющим общий интерес.

Agencia de Noticias ANDE Си Цзиньпин и Рафаэль Корреа

Китай и Эквадор установили дипломатические отношения ещё в 1980-ом году. С того времени сотрудничество углублялось сразу в нескольких сферах, стремительно развивались торгово-экономические отношения. В настоящее время Китай является третьим по величине торговым партнером Эквадора после США и ЕС. А Эквадор, в свою очередь, — важный партнер для Китая по энергетическому сотрудничеству, главный объект инвестирования и рынок подрядных работ в Латинской Америке, комментирует Жэньминь Жибао.