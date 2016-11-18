Кито, 18 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Организация «World Justice Project» опубликовала доклад «Ruleof Law Index 2016», посвященный оценке уровня системы правосудия. Согласно указанному рейтингу, Эквадор занимает 91 место из 113, имея 0,45 баллов. Лучше всего ситуация в этой области в Дании (0,89), хуже всего — в Венесуэле (0,28).

Pixabay.com Фемида

В ходе исследования было опрошено более 100 тысяч граждан и экспертов в 113 странах, при этом оценивались 44 показателя и по 8 группам: контроль полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытость правительства, реализация основных прав, порядок и безопасность, качество правительственного регулирования, гражданское правосудие и уголовное правосудие. По результатам опросов, каждой стране присваивались баллы от 0 до 1, сообщает «Эквадор сегодня».

Большинство латиноамериканских государств расположены в середине списка. Лучшая позиция у Уругвая (0,72), эта страна занимает 20-е место в рейтинге, а самая худшая и не только в регионе, а и во всем мире — у Венесуэлы.