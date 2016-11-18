Краков, Польша, 18 ноября, 2016, 23:48 — ИА Регнум. В Польше заново похоронили президента Польши Леха Качиньского и его супругу, погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, сообщает телевидение Польши.

Prezydent.pl Лех Качинский с женой

Церемония повторных похорон прошла в Кафедральном соборе Вавельского замка в Кракове.

Напомним, останки супругов Качиньских были эксгумированы 15 ноября для повторного исследования в рамках нового расследования смоленской авиакатастрофы. Сообщалось, что вскрытие показало, что причиной смерти президента и его жены стали множественные травмы, типичные для таких авиакатастроф. Кроме того, останки подвергли гистопатологическому, топографическому и физико-химическому исследованиям, результаты которых эксперты международной группы будут исследовать четыре месяца.

Напомним, нынешнее руководство Польши считает, что эксгумация погибших в авиакатастрофе необходима из-за ошибок, якобы обнаруженных в медицинской документации. Кроме того, польские власти утверждают, что катастрофа президентского самолета произошла по причине взрыва авиалайнера.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году разбился при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный». Находившиеся на его борту 88 пассажиров и восемь членов экипажа при этом погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году опубликовал отчет о результатах расследования, признав непосредственной причиной катастрофы невыполнение экипажем самолета требований диспетчера об уходе на запасной аэродром в сложных метеоусловиях.