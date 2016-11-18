На Шри-Ланке 32 человека присоединились к «Исламскому государству»
Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 ноября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. На Шри-Ланке 32 мусульманина из «хорошо образованных и элитных семей» присоединились к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр юстиции Виджедаса Раджапакса, выступая в парламенте, сообщает 18 ноября Reuters.
Заявление министра осудило мусульманское меньшинство, жалующееся на притеснения со стороны буддистов. «Все эти мусульмане не из обычных семей. Эти люди из семей, которые считаются хорошо образованными и элитными», — сказал Раджапакса, добавив, что правительству было известно о некоторых иностранцах приехавших в Шри-Ланку для распространения радикального исламизма.
Мусульманский совет Шри-Ланки, включающий в себя большинство мусульманских организаций страны, выразил обеспокоенность в связи с заявлением министра юстиции. По мнению совета, министр Раджапакса выступил в «очень удачное время для некоторых экстремистских элементов, желающих очернить мусульман Шри-Ланки», — заявили в совете.
«Мусульманская община серьезно встревожена возрождением шовинистической кампании, которая была организована экстремистскими буддийскими монахами после окончания гражданской войны в 2009 году», — говорится в заявлении мусульманского совета.
«Мы призываем Виджедаса Раджапакса предоставить доказательства и принять незамедлительные меры против каждого, кто нарушил законы страны, вне зависимости от религиозной принадлежности».
На территории Шри-Ланки проживает свыше 21 млн человек, около 10% из них — мусульмане. Большинство населения, примерно 70%, исповедуют буддизм. С 1983 года страна находилась в состоянии гражданской войны. Противостояние шло между правительственными войсками и организацией «Тигры освобождения Тамил-Илама». Гражданская война прекратилась лишь в 2009 году.