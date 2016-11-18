Москва, 18 ноября, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Американский интернет-гигант Google подает два новых иска против российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сегодня, 18 ноября, пишут «Известия».

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Сообщается, что первый иск был подан в Арбитражный суд компанией Google Inc. В исковом заявлении содержится требование признать незаконным штраф ФАС.

Второй иск поступил от аффилированной Google Ireland Limited, в нем оспариваются действия судебного исполнителя.

Как ранее сообщало иа регнум 11 августа ФАС выписала Google штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 438,1 млн рублей.

До этого ФАС признала нарушение американской компанией российского закона о защите конкуренции по жалобе «Яндекса». Суть нарушений состоит в том, что Google заставляла производителей смартфонов на платформе Android, принадлежащей Google, предустанавливать приложения Google на устройства, причем размещать их на приоритетных местах. Кроме того, по умолчанию должен использоваться поисковик Google. Более того, блокировалась возможность предустановки конкурирующих приложений.

В октябре 2015 года ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google ответила иском с требованием признать решение ФАС недействительным. Суд доводы Google не принял. Апелляцию также отклонили.