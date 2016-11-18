Вашингтон, 18 ноября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Сотрудники переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа прибыли в госдепартамент США для приема дел, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

APK Государственный Департамент США

По словам Кирби, представители команды Трампа уже определяют повестку дня, а действующие сотрудники ведомства им лишь помогают и занимаются пока организационными вопросами уровня оформления доступа в здание внешнеполитического ведомства.

Напомним, Дональд Трамп был избран следующим президентом 8 ноября и официально вступит в должность 20 января 2017 года. До этого момента нынешнее руководство государства и министерств останется на своих постах.